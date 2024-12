Mourinho, che risposta a Guardiola dopo il gesto di Anfield

Mourinho risponde a Guardiola: "I trofei vinti? Io ho vinto in modo leale e pulito"

Dai cori di Anfield al gesto di Pep Guardiola, che ha ricordato a tutti l'epopea vissuta sulla panchina del Manchester City, fino alla replica di José Mourinho, a cui è stato paragonato lo spagnolo. Per tifosi e addetti ai lavori, il segno del "tre" fatto dallo Special One ha aperto la fase di declino del Manchester United e dello stesso manager portoghese. "Spero non sia così nel mio caso...", ha sottolineato Guardiola nel dopo gara di Liverpool-Manchester City, dopo il confronto con l'ex Inter e Real Madrid. "Lui ne ha vinte tre, io sei... ma siamo uguali in questo", ha poi aggiunto con orgoglio lo spagnolo, stimolando l'inevitabile reazione del "rivale". Mourinho, attualmente alla guida del Galatasaray, ha risposto così a Pep, senza troppi giri di parole: "Guardiola ha detto qualcosa su di me... Lui ha vinto sei trofei e io ne ho vinti tre, ma ho vinto in modo leale e pulito - ha precisato il portoghese -. Se perdo, voglio congratularmi con il mio avversario perché è stato migliore di me. Non voglio vincere affrontando 150 cause legali", facendo riferimento a sanzioni e possibili penalizzazioni per il Financial Fair Play.