Il Saint-Gilloise punisce un suo giocatore come Bart Simpson: il video è virale

L’ Union Saint-Gilloise ha "punito" Loic Lapoussin in stile Simpsons, facendogli scrivere “Union-Cercle” ripetutamente su una lavagna, come Bart Simpson nell’intro della famosa serie. Il video, accompagnato dalla sigla originale e dalla scritta “The Lapoussins” è stato realizzato per bacchettare il calciatore dopo le dichiarazioni sugli avversari del Cercle Brugge.

Union SG, Lapoussin come Bart Simpson: il video virale

Dopo il pareggio per 0-0 nell'ultima giornata del campionaotbelga, Lapoussin aveva detto: "Con tutto il rispetto per il Cercle, queste circostanze non mi fanno venire molta voglia di giocare a calcio. Penso che anche per i tifosi non sia piacevole venire. Giocare qui contro il Club Brugge o il Cercle Brugge fa molta differenza". La clip è diventata virale, tuttavia alcuni utenti sui social hanno dubitato che sia stato davvero Lapoussin a scrivere tutto, notando differenze nella forma della "N" e l’assenza del puntino sulla "I" in alcune scritte.