Moukoko, il padre apre il caso: "Non è mio figlio ed è 4 anni più vecchio"

In Germania è esploso il caso Moukoko . L'attaccante 20enne di proprietà del Borussia Dortmund , oggi in prestito al Nizza , è uno dei talenti più seguiti della sua generazione ma le recenti dichiarazioni del padre potrebbero stravolgere la sua carriera. Nato in Camerun ma di passaporto tedesco, Moukoko potrebbe non avere l'età che dichiara, almeno secondo quanto sostenuto dal Joseph Moukoko , quello che dovrebbe essere suo padre.

La rivelazione di Joseph Moukoko

I primi a indagare sulla vicenda sono stati i giornalisti della Bild, rivelando di non aver mai trovato traccia di un Youssoufa Moukoko nato nel 2004 in Camerun ma solo di Youssoufa Mohamadou, nato invece nel 2000. Oggi è stato Joseph Moukoko, quello che risulta essere il padre del giocatore, a portare nuovamente l'attenzione sulla vicenda. L'uomo ha infatti rivelato di essere solamente il padre adottivo dell'attaccante, sottolineando che la sua reale data di nascita non sarebbe il 20 novembre 2004 ma il 19 luglio 2000. Sempre seguendo quanto scritto dal quotidiano tedesco, Youssoufa sarebbe dunque il figlio di Ousman Mohamadou, un tassista camerunese.

Le parole di Joseph Moukoko e la posizione del Dortmund

In un testo ufficiale scritto da Joseph Moukoko, quello che dovrebbe essere il padre adottivo ha rivelato i retroscena della vicenda: "Ho ottenuto un falso certificato di nascita per lui a Yaoundé. Poi sono andato all'ambasciata, ho ottenuto un passaporto e l'ho portato in Germania dichiarandolo come mio figlio. In realtà è nato il 19 luglio 2000. Lo abbiamo reso quattro anni più giovane". Dal canto suo il Borussia Dortmund ha spiegato di aver tesserato Moukoko basandosi sui documenti ufficiali emessi dalle autorità tedesche in cui Moukoko risulta avere 20 anni.