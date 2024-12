Follia a Bochum: portiere colpito in testa da un accendino ma la partita continua

Drewes in ospedale ma la partita continua

Il portiere è stato portato in ospedale per accertamenti, ma dopo quasi mezz'ora l'arbitro ha deciso di far giocare i restanti quattro minuti di recupero. Ma il Bochum aveva finito i cambi, così ha dovuto schierare in porta l'attaccante Philipp Hofmann. Le due squadre hanno comunque deciso di non attaccare, passandosi il pallone per far scorrere i minuti rimanenti. Nonostante questo gesto di rispetto nei confronti di Drewes, l'Union Berlino rischia di ricevere provvedimenti per le azioni del proprio tifoso. Ilja Kaenzig, ad del Bochum, ha annunciato che la società presenterà ricorso: "Secondo noi l'arbitro avrebbe dovuto fischiare la fine della partita ma non l'ha fatto. Lunedì presenteremo ricorso". Diversa invece l'opinione del capo degli arbitri Knut Kircher: "L'arbitro è rimasto calmo e ha reagito nel modo più giusto possibile".