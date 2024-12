Carabao Cup, il Tottenham elimina il Manchester Utd e vola in semifinale

Tottenham-Manchester United 4-3: cronaca, tabellino, statistiche

Poker Tottenham, prodigio Son

Partita scoppiettante al Tottenham Hotspurs Stadium, con la squadra di Postecoglu che sembra poter fare un sol boccone di quella di Amorim, ma che deve invece soffrire fino alla fine per avere la meglio di un orgoglioso Manchester United. I padroni di casa partono forte e al 15' sono già avanti grazie alla rete di Solanke, che decide la prima frazione. Neanche il tempo di iniziare la ripresa, che l'ex di Juventus, Atalanta e Parma, Kulusevski, trova il raddoppio per gli Spurs con una gran conclusione. Il Tottenham dilaga e ancora con Solanke cala il tris al 54'. Sembra finita, ma la zampata dell'ex Bologna Zirkzee al 63' rianima i Red Devils, che al 70' tornano in partita con Diallo. A frustrare gli assalti del Manchester United è un prodigio di Son, che da posizione impossibile firma il gol del 4-2, decisivo, perché in pieno recupero è Evans a riaccendere per un attimo la fiammella ospie. Il Tottenham vola in semifinale di Coppa di Lega.