Varane irriconoscibile in tribuna per vedere il Lens allo stadio

Raphael Varane ha assistito al match di Coupe de France tra Lens e Psg direttamente dagli spalti, confondendosi tra i tifosi di casa . L'ex difensore del Como ha scelto di vivere l’emozione della gara come un tifoso qualsiasi, tornando per la prima volta a vedere dal vivo il club dove è cresciuto e ha esordito in prima squadra nella stagione 2010/11, prima del trasferimento al Real Madrid.

Varane sugli spalti per Lens-Psg: è irriconoscibile

La partita, terminata con una sconfitta del Lens ai rigori per 4-3, non ha spento l’entusiasmo di Varane, che ha condiviso sui social uno scatto della serata, in cui si vede il francese decisamente camuffato per non farsi riconoscere in mezzo ai supporters del club.