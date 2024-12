Messi attaccato dalla leggenda Gatti: "Nessuno gli ha dato calci, Maradona invece..."

Leo Messi finisce nel mirino di Hugo Gatti , ex portiere della nazionale argentina, leggenda del Boca Juniors , capace di giocare ai massimi livelli fino a 44 anni di età. Gatti, che ora di anni ne ha 80, ha punzecchiato l'attaccante dell'Inter Miami sotto molti punti di vista: "Oggi come oggi è uno in meno per la nazionale - ha sentenziato in un'intervista a La Nacion 'El Loco', che è stato compagno di squadra di Maradona nel Boca - Messi gioca un calcio facile, l'ho visto in una squadra come il Barcellona in cui gli fischiavano tutto a favore, dove nessuno gli dava un calcio, in una squadra che giocava per lui".

Il paragone di Messi con Ronaldo e Maradona

Messi punta ad andare al Mondiale 2026 con l'Argentina, e, secondo Gatti "può farcela, ma oggi è uno in meno, sta giocando un calcio da campetto di campagna negli Stati Uniti". Tra Cristiano Ronaldo e Messi, Gatti non ha dubbi nello scegliere CR7, che, secondo lui, gioca un calcio più competitivo in Arabia, rispetto alla MLS americana: "Serve più coraggio per giocare in Arabia, tutti competono lì, ti inseguono, ti uccidono. Cristiano, pur limitato, resta un fenomeno. Ma, limitato, resta meglio di Messi. Ed è limitato perché non gioca nelle stesse condizioni di Messi, ma ha giocato nelle migliori squadre del mondo. Dove ha giocato Messi? Nel Barcellona e nella nazionale argentina. Messi non si è spinto a giocare per altre squadre, in altri paesi. E le opportunità le ha avute, eh?". L'ex portiere è arrivato a minimizzare il ruolo di Messi nella vittoria mondiale dell'Argentina nel 2022: "Non gli hanno dato nemmeno un calcio - dice Gatti - nel calcio, se ti lasciano giocare, riesci a giocare anche tutti i giorni, come diceva Alfredo Di Stefano. Maradona invece è stato ucciso a calci. Diego veniva colpito, cadeva e si rialzava. Messi invece viene toccato e resta lì...".