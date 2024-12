Sporting, Joao Pereira dura otto partite: ufficiale l'esonero. Ecco il sostituto

Sporting, presentato Rui Borges: "È un sogno"

Al posto di Pereira è arrivato Rui Borges. L'allenatore è stato una delle rivelazioni della scorsa stagione riportando il Vitoria Guimaraes in Europa. Pochi giorni fa ha affrontato la Fiorentina in Conference League pareggiando e quindi mantenendo il secondo posto nel girone unico. Buoni risultati che gli hanno permesso di ricevere la chiamata dello Sporting. Il portoghese ha firmato fino al 2026 e in conferenza si è presentato così: "Sono molto felice, orgoglioso e onorato. Non ho molte parole per descrivere le sensazioni provate negli ultimi giorni, è un sogno. Sono contento e voglioso di lavorare. Ho una fiducia enorme. Il futuro sarà luminoso. Non vedo il momento come delicato. Adesso che siamo qui abbiamo voglia di lavorare. Quello che prometto è questo, lavoro".