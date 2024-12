“Vinicius firma un precontratto con il Psg: la cifra dello stipendio è clamorosa”

Nasser Al-Khelaifi gioca il jolly . Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, Vinicius Jr avrebbe firmato in queste ore un pre-contratto con il Paris Saint-Germain , legandosi al club francese per le prossime dieci stagioni, a cifre stellari. Ora si attende la replica del Real Madrid di Florentino Perez.

Il Psg vuole regalarsi Vinicius Jr. Ha del clamoroso l'indiscrezione del quotidiano spagnolo Mundo Deportivo, rilanciata dalla stampa mondiale nella mattinata odierna: il fuoriclasse del Real Madrid, grande protagonista anche ai Globe Soccer Dubai Awards, avrebbe preso un volo privato nella giornata di ieri, per recarsi a Wuhan (Cina) e firmare un pre-contratto di dieci stagioni con il club di Nasser Al-Khelaifi, pronto a costruire un nuovo progetto attorno alla stella brasiliana. Il classe 2000 sarebbe un'esplicita richiesta di Luis Enrique, intenzionato a soddisfare i desideri del suo presidente e a vincere la Champions League nell'immediato futuro, dopo aver perso Kylian Mbappé. Secondo il Mundo Deportivo, è stato proprio Vinicius a noleggiare il volo privato, con l'ausilio dell'ex calciatore Luis Figo. L'aereo ha fatto scalo tecnico a Doha (Qatar), dove Vini ha incontrato il dg del Psg, Victoriano Melero, e un team di giuristi e traduttori francesi, utili ad accelerare l'operazione. Poi, la partenza per Wuhan, dove si sarebbe consumato l'atto della firma. Nell'affare, avrebbe avuto un peso importante anche la figura di Neymar, connazionale e grande amico di Vinicius, che ha già avuto rapporti con Al-Khelaifi. I francesi, peraltro, hanno già pensato ad una presentazione di lusso: maglia numero 77 a Vinicius, per non ricordare il 7 di Mbappé, e video su un lussuoso yacht open-top che attraverserà la Senna, come accaduto agli ultimi Giochi Olimpici di Parigi.