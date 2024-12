Ucraina, morto in guerra l'ex calciatore russo Bugayev

Alexei Bugayev , ex calciatore della Nazionale russa, è morto in guerra mentre combatteva nell'invasione dell'Ucraina. La notizia è stata confermata dal padre Ivan Bugayev al portale sports.ru. Bugayev, 43 anni, era stato un difensore di spicco , vincendo sette titoli in patrua e rappresentando la Russia a Euro 2004.

Russia, morto in guerra l'ex calciatore Bugayev

Aveva giocato in club come Lokomotiv Mosca e Krasnodar, prima di ritirarsi nel 2010. Nel 2023 era stato condannato a nove anni e mezzo di carcere per traffico di droga, ma si era arruolato nell'esercito russo, presumibilmente per ridurre la pena.