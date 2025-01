Suarez eroe in Uruguay: salva la vita ad un uomo, cosa è successo

Luis Suarez, ex attaccante del Barcellona oggi all'Inter Miami, ha aiutato a salvare un uomo che voleva suicidarsi in Uruguay. Tra venerdì notte e sabato pomeriggio a Ciudad de la Costa, un uomo di 49 anni si è arrampicato su un albero alto sei metri, minacciando di togliersi la vita se la sua compagna non si fosse presentata.