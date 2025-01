Clamoroso in Cina, Guangzhou escluso dal calcio professionistico: il motivo

Il Guangzhou Fc è stato escluso dai campionati professionistici per decisione della Federcalcio cinese (Cfa) e non farà parte dell'elenco delle 49 squadre per il 2025. Stando ad un comunicato ufficiale del club, il motivo sarebbe riconducibile ad un "pesante debito". I problemi hanno origine nel 2022 quando il club 8 volte campione cinese e 2 volte campioned'Asia è stato retrocesso in seconda divisione, dopo che il suo proprietario di maggioranza, l'imprenditore immobiliare Evergrande Real Estate Group, ha incontrato difficoltà finanziarie per il crollo del mercato immobiliare del paese.