Nedved nuovo direttore sportivo dell'Al Shabab: è ufficiale

Pavel Nedved è ufficialmente il nuovo direttore sportivo dell' Al Shabab . L'ex calciatore e dirigente della Juventus ha firmato con il club di Riyad, che milita nella massima divisione dell'Arabia Saudita. Collaborerà con Terim e Bonaventura , accomunati da un passato al Milan in Serie A.

Al Shabab, Pavel Nedved ha firmato

L'Al Shabab ha ufficializzato sui propri canali social ufficiali l'ingaggio di Pavel Nedved, nominato nuovo direttore sportivo del club saudita, con sede nella città di Riyad. Curiosa la presentazione della "furia ceca", tra abbracci e sorrisi con uno dei massimi dirigenti della società bianconera, che consentirà al Pallone d'Oro 2003 di difendere gli stessi colori della Juventus. Grande entusiasmo in Saudi League per l'arrivo di Nedved, che avrà modo di lavorare al fianco dell'allenatore Fatih Terim e del centrocampista Jack Bonaventura. L'Al Shabab, al momento, è sesto in classifica, a quota 23, a -13 dalla capolista Al Ittihad.