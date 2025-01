I Friedkin scelgono il nuovo allenatore: chi è il preferito per l’Everton 

Come da tradizione, scendono in campo le big di Premier League in occasione del terzo turno di FA Cup. E il sorteggio libero, senza teste di serie, presenta subito una sfida doc: Arsenal-Man United. Le prime gare già ieri sera con i Friedkin, a poche settimane dall'insediamento in casa-Everton, che si fanno subito sentire. Esonerato infatti il tecnico Sean Dyche, confermato soltanto poche ore dal calcio d'inizio della gara con il Peterborough. Dyche aveva preso in mano l'Everton a metà stagione nel 2022-23, ottenendo una salvezza insperata e aveva ripetuto l'impresa l'anno scorso. Ma con l'Everton a un solo punto dalla zona-retrocessione e dopo un colloquio in cui avrebbe detto ai Friedkin che non poteva andare avanti senza nuovi investimenti (secondo quanto riferisce la stampa locale) la proprietà lo ha licenziato in tronco. Inizia quindi il toto-successore.