Supercoppa di Spagna, dove vedere in tv in chiaro Real - Barcellona

ROMA - La finale di Supercoppa di Spagna sarà visibile anche in Italia. Appuntamento domenica sera in diretta alle 20:00 su Telelombardia, 7 Gold e Videogruppo andrà in onda la finale della Supercoppa di Spagna: Real Madrid - Barcellona, in chiaro. Cronaca affidata a Cristiano Ruiu, commento tecnico di Matteo Zorloni.