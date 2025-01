Coppa del Re, Barcellona e Atletico Madrid volano ai quarti: travolti Betis e Elche

Pronostici rispettati in Coppa del Re nei quattro match in programma oggi (15 gennaio) e validi per gli ottavi di finale, con i fari puntati soprattutto sul Barcellona che ha frenato in campionato ( ora è terzo in classifica ) ma è reduce dal trionfo contro il Real Madrid nella finale di Supercoppa .

Coppa del Re, Barcellona ai quarti: travolto il Betis

Con il difensore Araujo inseguito dalla Juve schierato titolare e con la fascia di capitano al braccio, i blaugrana di Flick hanno travolto in casa il Betis staccando il pass per i quarti di finale: 5-1 il risultato finale con i gol dei catalani firmati da Gavi (3'), Kounde (27'), Raphina (58'), Torres (67') e Yamal (75') mentre per gli andalusi è andato a segno su rigore Vitor Roque nel finale (84').

Barcellona-Betis 5-1: cronaca, statistiche e tabellino

Poker Atletico nella tana dell'Elche

Vittoria in goleada ma in trasferta anche per l'Atletico Madrid di Diego Simeone, che allo stadio Manuel Martínez Valero batte 4-0 il malcapitato Elche (seconda divisione), rimasto in dieci dal 50' per l'espulsione di Mercau (doppia ammonizione): nel primo tempo mattatore Sorloth, che sblocca il risultato in avvio (8') e poi raddoppia su rigore (29'), mentre nella ripresa c'è gloria per Riquelme (61') e per Julian Alvarez (75').

Elche-Atletico Madrid 0-4: cronaca, statistiche e tabellino

Getafe e Leganes passano il turno

Anche Getafe e Leganes approdano ai quarti di finale della Coppa del Re. Entrambe le squadre hanno vinto in trasferta: il Getafe per 1-0 in casa del Pontevedra (squadra di quarta divisione) nonostante due espulsioni (rosso per Rodriguez al 41' e poi per Rico nel recupero); il Leganes per 3-2 sul campo dell'Almeria (seconda divisione).

Pontevedra-Getafe 0-1: cronaca, statistiche e tabellino

Almeria-Leganes 2-3: cronaca, statistiche e tabellino