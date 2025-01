Coppa del Re: Real avanti con il brivido, Athletic eliminato da Budimir

Real Madrid, dal brivido alla valanga

Al Santiago Bernabeu il Real Madrid supera 5-2 il Celta Vigo ai supplementari, non senza difficoltà. La partita sonnecchia a lungo prima di accendersi al 37': Swedberg finisce a terra in area madrilena dopo un contatto con il portiere Lunin, l'arbitro lascia giocare, il fronte si ribalta velocemente e Mbappé firma l'1-0, eludendo la marcatura di Javi Rodriguez e facendo passare il pallone, da posizione decentrata, sopra la testa di un non impeccabile Ivan Villar. Non mancano le feroci proteste degli uomini del Celta per il rigore non concesso proprio all'inizio dell'azione che ha portato al gol blanco. Al 48' il Real raddoppia approfittando dello sbilanciamento degli ospiti: Mbappé si libera a metà campo e lancia Brahim Diaz, il cui assist è raccolto da Vinicius, tutto solo, bravo nel battere Ivan Villar. Il risultato sembra al sicuro fino all'83' quando Camavinga regala banalmente il pallone agli avversari al limite della propria area, Duran serve Bamba che non ha difficoltà a superare Lunin da pochi passi. Al 90' accade l'incredibile: Asencio atterra Bamba, l'arbitro stavolta concede il rigore che Marcos Alonso, ex di Barcellona e Fiorentina, trasforma senza difficoltà, regalando al Celta i supplementari. Il Real sembra in riserva di energie, ma al 108' Endrick, subentrato a Mbappé, confeziona il 3-2 con un sinistro angolatissimo. Ancora più bello è il poker, quattro minuti più tardi, di Valverde, che si inventa un fendente d'esterno destro, in perfetto stile, destinato all'incrocio dei pali. Al 119' c'è tempo per il definitivo 5-2 e la doppietta di Endrick, che va a segno di tacco, su azione di calcio d'angolo: alla fine Ancelotti tira un sospiro di sollievo dopo la debacle nella finale di Supercoppa con il Barcellona.

Budimir show, l'Osasuna elimina l'Athletic

L’Athletic finisce ko con l’Osasuna in una sfida che è quasi un derby, vinta 3-2 dalla formazione ospite. Il match, divertente sin dall’inizio, si accende a conclusione del primo tempo: al 39’ il portiere ospite Sergio Herrera nega a Iñaki Williams il gol del vantaggio e così l’Osasuna risponde un minuto più tardi, andando in gol con Aimar Oroz che infila il pallone all’incrocio dei pali, in corsa, su assist di Jesus Areso. Non è finita perché un retropassaggio sbagliato di Aitor Paredes favorisce l’inserimento di Budimir, sgambettato dal portiere di casa Agirrezabala, che manca il pallone e prende solo la caviglia dell’avversario. L’arbitro concede l’indiscutibile rigore che lo stesso ex attaccante Crotone e Sampdoria trasforma con freddezza al 44’. L’Athletic è stordito dall’inaspettato uno-due dell’Osasuna, ma torna in partita prima dell’intervallo: Nico Williams riapre il match al terzo minuto di recupero con un destro di controbalzo sotto l’incrocio, su assist di Guruzeta. Al 55’ l’Athletic trova il 2-2 con De Marcos, che batte Sergio Herrera con un potente diagonale, dopo essere stato innescato da un geniale passaggio filtrante di Jauregizar. L’Osasuna ha però la forza di tornare nuovamente in vantaggio al 70’: botta di Ruben Garcia, Agirrezabala respinge e Budimir si avventa sul pallone, infilandolo in rete con un raffinato scavino. Il risultato non cambia più nonostante il forcing finale del Bilbao e gli 8 minuti di recupero: l'Osasuna vince 3-2 vola ai quarti di finale di Coppa del Re.

Real Sociedad sul velluto con il Vallecano

Alla Reale Arena, davanti ai propri tifosi, la Real Sociedad batte 3-1 il Rayo Vallecano. La formazione basca apre le danze al 23' con un gol di Oyarzabal per poi raddoppiare nel primo minuto di recupero del primo tempo, grazie a Olasagasti. Poi, sempre prima dell'intervallo, Zubeldia atterra Trejo in area della Real e l'arbitro concede il rigore agli ospiti, trasformato dallo stesso Trejo. Al 62' la Real Sociedad si vede annullare un gol di Barrenetxea per fuorigioco, ma ci pensa Sergio Gomez, entrato proprio al posto di Barrenetxea, a chiudere i giochi al 79', due minuti dopo l'espulsione per somma di ammonizioni di Espino del Vallecano. La Real Sociedad fa festa mentre la formazione madrilena di Iñigo Pérez saluta con mestizia la Coppa del Re.

