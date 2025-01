Skriniar al Fenerbahce: l'ex Inter approda alla corte di Mourinho

Milan Skriniar è un nuovo giocatore del Fenerbahce . L'ex difensore dell'Inter si è trasferito in questa sessione di calciomercato dal Psg, dove non ha trovato spazio nella prima metà di stagione, al club allenato da José Mourinho, attualmente secondo nella Super Lig turca, con sei punti in meno rispetto alla capolista Galatasaray.

Skriniar al Fenerbahce: il comunicato

Il Fenerbahce ha pubblicato un comunicato relativo all'arrivo di Skriniar: "Milan Škriniar sta per arrivare a Istanbul in merito alla trattativa di mercato avvenuta nella sessioe invernale della stagione 2024-2025". Nella prima metà di stagione, il difensore sloveno classe 1995 è sceso in campo appena in cinque occasioni in Ligue 1, mentre non ha collezionato nemmeno una presenza in Champions League con la maglia del Paris Saint-Germain.