Bundesliga, Bittencourt lancia il Werder Brema: Mainz ko 1-0

BREMA (GERMANIA) - Colpaccio del Werder Brema nell'anticipo del venerdì della 20esima giornata di Bundesliga . I biancoverdi di mister Werner vincono 1-0 , tra le mura amiche del Weserstadion , contro il Mainz . Il gol messo a segno da Bittencourt nel primo tempo consente alla formazione di Brema di raggiungere momentaneamente il settimo posto in classifica, in piena zona Conference League , a quota 30 punti, a -1 dai biancorossi di Herniksen fermi a 31.

Bundesliga, la classifica

Bittencourt lancia il Werder Brema: Mainz ko

Primo tempo scoppiettante al 'Weserstadion': il Werder preme sull'acceleratore e conquista un calcio di rigore al 12'. Dal dischetto si presenta Ducksch la cui conclusione viene però neutralizzata dal portiere del Mainz, Zentner, che salva i suoi. La gioia degli ospiti dura però solo due minuti perché al 14' ci pensa Bittencourt, su assist di Kaboré, a portare in vantaggio i padroni di casa. Nel secondo tempo il Mainz si riversa in avanti alla ricerca del pareggio ma i tentativi degli ospiti non vanno a segno. Il Werder soffre, resta in nove uomini nel finale di gara (doppio giallo a Stark e Friedl in pieno recupero) ma riesce a conquistare tre punti fondamentali, iscrivendosi alla corsa per l'Europa.

