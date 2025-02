Incredibile in Olanda: il Fortuna Sittard gioca in 12 e poi segna. Van Persie furioso

In un calcio in cui ogni cosa viene controllata da più arbitri dal campo e dal Var, sembra impossibile che una squadra riesca a giocare per quasi un minuto in 12 senza che nessuno se ne accorga. Invece è proprio quello che è successo in Olanda , nella partita di campionato Heerenveen- Fortuna Sittard . Siamo all'88° minuto e la squadra di casa è in vantaggio per 2-1, l'allenatore ospite ha effettuato una doppia sostituzione: Grujcic e Johnson al posto di Fosso e Dahlhaus . Ma quest'ultimo in realtà è rimasto tranquillamente in campo, perché l'arbitro è stato tratto in inganno da un altro giocatore.

Michut e Dahlhaus ingannano l'arbitro

Michut, numero 20 del Fortuna Sittard, è corso verso la panchina appena sono stati segnalati i cambi, facendo pensare all'arbitro che fosse uno dei giocatori sostituiti, ma non era così: ha parlato con l'allenatore Buijs ed è rientrato senza problemi in campo. In questo modo Dahlhaus, che sarebbe dovuto uscire, ha continuato a giocare per quasi un minuto, durante cui il Fortuna aveva perciò 12 calciatori in campo. Il primo ad accorgersi dell'anomalia non è stato neanche uno degli arbitri, ma il tecnico dell'Heerenveen Robin van Persie. L'ex attaccante di Arsenal e Manchester United lo ha segnalato al quarto uomo e a quel punto Dahlhaus è finalmente andato in panchina. Il vero problema è quello che è successo subito dopo.

Il gol del pareggio del Fortuna Sittard

Infatti il Fortuna Sittard, mentre aveva 12 giocatori in campo, ha guadagnato un calcio d'angolo e proprio da quell'azione, subito dopo l'uscita di Dahlhaus, ha realizzato il gol del definitivo 2-2. Un episodio clamoroso che non è certo passato inosservato (anche perché è talmente accurato che sembra quasi pianificato): la KNVB (Federazione calcistica olandese) ha informato l'Heerenveen che sta valutando, chiedendo anche una consulenza all'IFAB (International Football Association Board), se sia necessaria la ripetizione della partita.

Van Persie furioso: "Episodio scandaloso"

Comprensibile la rabbia di van Persie a fine match: "Il Fortuna Sittard aveva 12 uomini in campo prima del lancio che ha portato al calcio d'angolo da cui è nato il gol. Non pensavo fosse consentito fare una cosa del genere. Di solito non parlo mai degli arbitri e lascio sempre che facciano il loro lavoro, ma non è possibile che gli avversari giochino con 12 uomini. È impensabile. Credo che sia davvero scandaloso".