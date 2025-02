Mourinho, ancora una stoccata al Galatasaray: "Congratulazioni per il Mondiale di pallamano"

Mourinho attacca ancora il Galatasaray . L'allenatore del Fenerbahce ha da tempo iniziato a criticare l'arbitraggio nei confronti del club turco , giudicato dal portoghese troppo permessivo. L'ex Roma ora ha messo in evidenza un mancato rigore in favore del Gaziantep contro il Galatasaray nella scorsa giornata di campionato.

Mourinho, il Mondiale di pallamano e l'ironia contro il Galatasaray: cosa è successo

Osimhen e compagni hanno vinto 1-0 grazie al gol di Kutucu, ma Mourinho sui suoi profili social si è focalizzato su un altro momento della partita. Ovvero il tocco di mano in area di Davinson Sanchez, giudicato regolare da parte del direttore di gara. Ma non dall'allenatore che, sul suo profilo Instagram, ha pubblicato uno screen del fallo scrivendo ironicamente: "Nella Coppa del Mondo di pallamano che si è conclusa domenica scorsa, il mio Portogallo ha raggiunto brillantemente le semifinali e voglio congratularmi con loro per questo risultato e per l'impatto che avranno sui giovani del nostro Paese". Mourinho fa riferimento al Mondiale di pallamano conclusosi pochi giorni fa vinto dalla Danimarca, che in semifinale ha battuto proprio il Portogallo. Peccato che però abbia postato un'altra foto. Inarrivabile, genio in campo e fuori.