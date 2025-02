Icardi risponde a Mourinho: "The Crying One". La polemica social

Icardi-Mourinho, la polemica social tra Fenerbahce e Galatasaray

L'allenatore portoghese del Fenerbahce, secondo in classifica a -6 dal Galatasaray, ha pubblicato un post su Instagram reclamando un fallo di mano in area di Sanchez, giudicato regolare dal direttore di gara. Ironicamente e per vie traverse aveva fatto riferimento al Mondiale di pallamano facendo i complimenti al Portogallo, arrivato in semifinale, con la foto del tocco di mano. Non si è fatta attendere la risposta di Icardi che a sua volta ha pubblicato un fallo di mano del Fenerbahce non punito dall'arbitro scrivendo "Mondiale di pallamano", con le emoji della risata. L'argentino ha pubblicato anche una gomitata di Djiku contro di lui e la copertina del libro finto "The Criyng One", quello che piange, pubblicato dal Gala dopo la vittoria contro il Fenerbahce.