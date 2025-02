Coppa di Francia, Lille eliminato da una squadra di Ligue 2. Vince il Brest

Negli ottavi di finale della Coppa di Francia il Brest supera 2-1 il Troyes, squadra di Ligue 2, in trasferta: ad aprire le marcature è Salah, non il giocatore del Liverpool e nemmeno il nuovo acquisto della Roma, ma Ibrahim (49'). Un autogol di Magnetti (55'), però, rimette tutto in parità, almeno fino al 92', quando in pieno recupero Abdallah Sima regale il gol qualificazione alla squadra Bretone.