Neymar maltrattato in campo al suo ritorno al Santos: il Botafogo lo accoglie così

Neymar ha iniziato la sua seconda avventura con la maglia del Santos. Dopo aver rescisso il contratto con l'Al-Hilal, l'attaccante brasiliano ha deciso di tornare in patria con la maglia del club che l'ha lanciato tra i grandi. La sua seconda volta in maglia Santos è iniziata con la partita di campionato contro il Botafogo. L'accoglienza per la stella è stata tutt'altro che amichevole da parte degli avversari.