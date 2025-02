Sergio Ramos in Messico: contratto unico, le clausole sono particolarissime

Un anno di contratto, con opzione di rinnovo per un altro, per il giocatore. Per l'occasione, Sergio Ramos ha scelto un numero di maglia particolare: infatti, indosserà il numero 93, in ricordo del minuto in cui ha segnato di testa il gol del momentaneo 1-1 nella finale di Champions League del Real Madrid contro l'Atletico nel 2014. "Un omaggio a tutto il madridismo, il ricordo di un momento che cambiò la nostra storia" ha commentato il club blancos.

Tutti i bonus nel contratto di Ramos. Stadio pieno per la presentazione

Una scelta, quella del numero di maglia, che avrà anche un riscontro economico per Sergio Ramos. Tra le clausole previste nel suo contratto, infatti, il difensore si è riservato il 2% della vendita delle magliette del suo nuovo club con il suo nome. Ma non è l'unico bonus previsto: ce ne sono altri previsti per ogni partita giocata da titolare, gare disputate al Mondiale per club 2025, gol e assist. La sua presentazione è prevista domenica, in uno stadio BBVA (53mila posti di capienza) verso il sold out.