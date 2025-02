Turchia, la scelta drastica del presidente dell’Adana dopo la bufera con il Galatasaray

Non si placano le polemiche in Turchia dopo il controverso episodio che ha visto l'Adana Demirspor abbandonare il campo per un rigore concesso agli avversari durante la sfida contro il Galatasaray. A meno di 24 ore dall'accaduto, il presidente del club, Bedirhan Durak, ha annunciato le sue dimissioni con una nota ufficiale. "Vedo con tristezza che siamo giunti a un punto morto. Per il bene del mio club, della mia famiglia, dei miei cari e della mia salute, annuncio le mie dimissioni dalla presidenza".