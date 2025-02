Vinicius, offerta assurda dall'Arabia: quanto guadagnerebbe, cifre folli

L'Arabia Saudita non ha alcuna intenzione di mollare il sogno Vinicius . Da tempo si parla dell' interesse nei confronti dell'attaccante del Real Madrid , oggi rilanciato da Marca: secondo il quotidiano spagnolo, è stato offerto al brasiliano un contratto faraonico da un miliardo di euro in cinque anni, cioè 200 milioni a stagione , oltre al ruolo di ambasciatore per i Mondiali 2034 che si svolgeranno proprio in Arabia, pur di vederlo giocare in una delle big del calcio saudita. Ci sarebbe già stato anche un incontro a Praga, a debita distanza da Madrid e dai media spagnoli, tra Saad Al Lazeez , vicepresidente della Saudi Pro League, e gli agenti di Vinicius, segno che la trattativa è già entrata nel vivo. Ma perché il brasiliano dovrebbe lasciare i blancos?

Vinicius e i possibili motivi dell'addio al Real

Sempre secondo Marca, il Real Madrid davanti a un'offerta congrua per il suo cartellino potrebbe anche decidere di lasciar partire Vinicius, avendo già in rosa tanti giocatori offensivi di valore come Mbappé, Bellingham, Rodrygo, Brahim Diaz e il giovane Endrick. Invece il numero 7, che otterrebbe un ingaggio dieci volte superiore a quello attuale, potrebbe pensare a una partenza in Arabia a causa degli insulti che riceve in quasi ogni partita in Spagna (e anche all'estero, come è successo a Manchester), sia per razzismo sia per i suoi comportamenti ritenuti provocatori. Nella partita di Copa del Rey con il Leganes di settimana scorsa, Vinicius ha fatto innervosire persino i suoi compagni di squadra, soprattutto il capitano Modric. Il presidente Perez al momento non sembra così preoccupato, forte di un contratto fino al 2027 e anche di una clausola rescissoria da un miliardo di euro, ma sembra comunque irritato dal tempismo di queste voci, proprio mentre il Real di Ancelotti si gioca il durissimo spareggio di Champions contro il Manchester City di Guardiola (che non ha preso bene la sconfitta in casa all'andata).