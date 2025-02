Il passaggio di Alvaro Morata al Galatasaray continua a catturare l’attenzione della stampa turca, non tanto per l’attaccante spagnolo, ma per Alice Campello. L'ex Milan, ormai trentaduenne, è stato ceduto in prestito per un anno con diritto di riscatto dopo aver vinto da capitano gli Europei con la Spagna nel 2024. Eppure, i media hanno acceso i riflettori anche sulla sua vita privata, in particolare sulla moglie.