Bufera arbitri in Turchia: Galatasaray-Fenerbahce diretta da uno straniero

Per il prossimo derby di Istanbul tra Galatasaray e Fenerbahce la Federazione Calcistica Turca ha deciso di affidare la direzione della gara a un arbitro straniero. La scelta arriva in risposta alle crescenti polemiche sugli arbitri e in particolare dopo l’episodio del 9 febbraio scorso, durante la sfida tra Adana Demirspor e Galatasaray. In quell’occasione, un rigore contestato assegnato alla squadra di Osimhen e compagni aveva portato gli avversari ad abbandonare il campo in segno di protesta. Lo stesso José Mourinho due settimane fa aveva ironizzato sull'arbitraggio a favore dell'altro club di Istanbul, giudicato troppo permissivo. E le sue parole aveva racconto moltissimi consensi sui social e non solo.