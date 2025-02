Belotti si sblocca col Benfica: l’ultimo italiano a segnare con quella maglia 10 anni fa gioca nella Roma

Su la cresta in Portogallo: primo gol nel massimo nella Liga Portugesa per Andrea Belotti. Al 28', con un tocco volante su assist di Bruma, il "gallo" ha portato in vantaggio il Benfica in occasione del match casalingo contro il Boavista, valido per la ventitreesima giornata di campionato. Il match è terminato con il risultato di 3-0. In vantaggio di un gol all'intervallo, il Benfica ha dilagato nella ripresa dopo l'espulsione di Reisinho al 51'. Al 68' Belotti è stato sostituito da Pavlidis, che, appena due minuti dopo, ha firmato la rete del 2-0. Kokcu ha chiuso i conti al 77' su calcio di rigore. Il successo vale per il Benfica il momentaneo primo posto in classifica davanti allo Sporting Lisbona.