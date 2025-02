Altra perla di Neymar con il Santos: prima provoca i tifosi avversari, quindi segna direttamente da calcio d'angolo. Nell'ultima giornata del campionato Paulista, O'Ney ha contribuito al successo per 3-0 in trasferta della sua squadra sul campo dell'Inter de Limeira con il suo secondo gol consecutivo con la maglia del club brasiliano. E Leandro Paredes apprezza: il centrocampista della Roma ha risposto al suo ex compagno ai tempi del PSG sui social.