Follia nel calcio uruguaiano: pugno tremendo, le conseguenze sull’avversario sono devastanti

Incredibile quanto successo in Uruguay: Mario Gonzalez perde la testa e colpisce con un pugno Enzo Echeveste , un suo avversario. L'episodio è avvenuto negli ultimi minuti della sfida tra Paysandù Interior e Soriano Capital , valida per l'andata della finale del Torneo Regional Litoral della Coppa Nazionale OFI. Tutto nasce per un intervento falloso dello stesso Gonzalez ai danni di un giocatore del Soriano Capital. Un brutto fallo che ha scatenato le proteste degli avversari. Dalle immagini che hanno fatto il giro del mondo si vede il giocatore che viene subito accerchiato dagli ospiti per chiedere spiegazioni su quanto aveva appena fatto.

Incredibile in Uruguay: pugno in volto perchè stava protestando

Di tutta risposta, Gonzalez continua nella sua furia: prima tenta di colpire con una testata un avversario per ben due volte, poi decide di prendersela con l'ultimo giocatore arrivato e gli piazza direttamente un destro in faccia. Echeveste crolla a terra privo di sensi e i suoi compagni richiamano subito l'attenzione del direttore di gara e dello staff medico per soccorrerlo. Gonzalez è stato immediatamente espulso e ora rischia una maxi squalifica. Dopo quanto successo, il giocatore del Soriano Capital ha pubblicato un video sui social, con la faccia ancora molto gonfia: "Dimentico tutto quello che è successo. Va tutto bene, ci concentreremo sulla partita di venerdì e ci lasceremo tutto questo alle spalle. Grazie mille per esservi preoccupati e per aver scritto. Sto bene".