Coppa di Francia, Psg in semifinale: 7-0 allo Stade Briochin

ROMA - Con una goleada il Psg vola in semifinale. Alla favola Stade Briochin, squadra di quarta divisione francese, non riesce il miracolo. Finisce 7-0, un risultato che racconta una partita a senso unico. Per i ragazzi di Luis Enrique più dell’80% di possesso palla. In gol ci va tre volte Goncalo Ramos, poi Neves, Doue, Maylu. Chiude i giochi Dembelé.

Il Psg in semifinale di Coppa di Francia

Prima Neves apre al 16’, poi inizia la goleada. Ramos segna due volte (su azione e su rigore), Doue, ancora Ramos, Mayulu e Dembelé. Festa finita. Non c’è partita per lo Stade Briochin, formazione arrivata fin qui dopo aver vinto contro il Nizza. Un’altra missione impossibile non riesce. Poco più di un’ora in campo per l’ex Napoli Kvaratskhelia. Nell’altro quarto di finale vittoria del Dunkerque contro il Brest. La squadra dell’Alta Francia, che milita in Ligue 2, sarà la prossima avversaria dei parigini.