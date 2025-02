Messi attacca il Psg: "Due anni non piacevoli, li ho scelti al volo"

"Venire a giocare all'Inter Miami è stata un'opportunità, soprattutto dopo come sono andate le cose durante i miei ultimi anni a Parigi. È stata una decisione che ho dovuto prendere al volo perché dovevo lasciare Barcellona…". Così Lionel Messi nel corso di un'intervista sull'app di Apple. Il fuoriclasse argentino non ha usato giri di parole per parlare della sua esperienza a Parigi: "Quei due anni non sono stati piacevoli per me. Non ero felice quotidianamente, in allenamento, durante le partite. Ho avuto difficoltà ad adattarmi a tutto questo".