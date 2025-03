Ritorno in campo da fuoriclasse per Loris Karius. L'ex portiere del Liverpool e marito di Diletta Leotta ha esordito con la maglia dello Schalke 04 (squadra che lo ha ingaggiato a gennaio) nella seconda divisione tedesca, nel match vinto per 1-0 contro il Munster. Karius è stato il protagonista assoluto della sfida. Dopo aver sfoggiato una serie di ottimi interventi nel primo tempo, si è superato nei minuti finali della gara, blindando la porta dello Schalke 04.