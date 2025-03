Nicolas Fonseca rapito e derubato: ore di terrore in Messico per il figlio di Daniel

Momenti di terrore per Nicolas Fonseca , centrocampista uruguaiano di 26 anni in forza al Club Leon . Il calciatore, figlio dell’ex attaccante di Roma e Juventus Daniel Fonseca , è stato rapito lo scorso 27 febbraio mentre si stava recando all’ allenamento presso il centro sportivo La Esmeralda.

Nicolas Fonseca rapito e derubato, ma senza subire violenze fisiche

Secondo quanto riportato dai media locali, Fonseca era alla guida del suo SUV quando un gruppo di uomini armati a bordo di un pick-up lo ha bloccato e costretto a seguirli. I rapitori lo hanno portato in una zona isolata a circa 25 chilometri di distanza, dove lo hanno derubato di denaro, gioielli e orologi. Dopo circa due ore, il calciatore è stato rilasciato senza subire violenze fisiche e ritrovato in un campo abbandonato. Finora né il Club Leon né lo stesso Fonseca hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali sull’accaduto.

La carriera di Nicolas Fonseca

Il centrocampista, nato a Napoli e cresciuto nelle giovanili del Milan, era arrivato in Messico a gennaio dopo aver lasciato il River Plate, che lo aveva ceduto per circa due milioni di euro, e ha firmato un contratto triennale con opzione per un’ulteriore stagione. Il classe 1998 ha giocato anche nel Novara e dal 2024 è nel giro della Nazionale uruguaiana.