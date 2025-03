Ligue 1, il Lione vince contro il Brest: espulso Fonseca

ROMA - Il Lione si impone per 2-1 in rimonta sul Brest, nell'anticipo della 24/a giornata di Ligue 1. Ospiti in vantaggio con Lala al 15' su rigore, poi i padroni di casa ribaltano il risultato con una doppietta dell'eterno Lacazette al 24' e all'82'. Nel finale espulso per proteste l'allenatore del Lione Paulo Fonseca. In classifica, Lione sesto con 39 punti in piena lotta per un posto in Europa. Il Psg con la vittoria di ieri sera sul Lille (4-1), rimane saldamente primo. Attesa la risposta del Marsiglia secondo. Il Lione vuole un posto tra le migliori: il terzo gradino del podio (che vale la Champions) del Nizza è lontano 7 punti.