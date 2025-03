Cristiano Ronaldo salta la trasferta in Iran per il rischio di 99 frustate: ecco la verità

Cristiano Ronaldo non ha preso parte alla partita di Champions League Asiatica dell'Al-Nassr contro l'Esteghlal, terminata 0-0. La stella portoghese non è stata convocata da Stefano Pioli per la sfida in programma a Teheran. Ma se nei giorni scorsi l'assenza era stata motivata dal rischio per Cr7 di ricevere 99 frustate per adulterio per aver dato un bacio sulla fronte e abbracciato la pittrice disabile Fatima Hamami, questa tesi sembra essere stata smentita. La causa della non convocazione del portoghese sarebbe piuttosto da attribuire a problemi fisici.