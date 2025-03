Mourinho: "Ora sono un allenatore migliore. Galatasaray? Voglio rompere il loro dominio"

Galatasaray-Fenerbahce è uno dei derby più sentiti al mondo, ancora di più da quando Mourinho è sulla panchina dei gialloblù. L'allenatore portoghese ha portato a galla diverse situazioni reputate da lui eccessivamente favorevoli verso l'altra squadra di Istanbul. Proprio per l'ultimo inconto tra le due squadre, è stata comminata una squalifica di quattro giornate verso di lui. Mourinho è tornato a parlare della rivalità tra le due squadre e dei risvolti fuori dal campo. Queste le sue parole a TNT Sports:"In Turchia quella tra Fenerbahce e Galatasaray non è solo una rivalità calcistica, c'è un sistema dominato da un club che fa il campionato ...non ha un profumo molto gradevole. Con il Fenerbahce sto cercando disperatamente di rompere il predominio del Galatasaray, ma non è un predominio calcistico, è un predominio di sistema . E questo rende il lavoro molto difficile".

Mourinho: "Mi sento decisamente meglio ora rispetto a prima"

Mourinho prosegue: "Lavoro per una grande squadra di calcio, una squadra di calcio pulita, una squadra che vuole vincere, che vuole ripulire il campionato turco nel modo giusto. Sono cambiato in meglio. Penso di essere un allenatore migliore rispetto al passato, con maggiore esperienza e al quale tutto sembra come un déjà vu. Penso meno a me stesso e di più agli altri, ai miei giocatori, ai miei dirigenti, ai tifosi del mio club. Mi sento decisamente meglio ora, rispetto a prima. Sicuramente sono cambiato fisicamente ma, come allenatore, penso di essere migliore rispetto al passato".