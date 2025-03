Pioggia di critiche social per Cristiano Ronaldo: la frase rivolta al sosia è virale

Il campione lusitano è in campo con i suoi compagni di squadra per il classico riscaldamento pre-partita quando, sulle tribune dello stadio, nota un tifoso che gli somiglia molto e che indossa la maglia numero sette del Portogallo . A quel punto, il 40enne di Funchal si rivolge così al tifoso-sosia: " Fratello, non mi somigli! Non mi somigli! Sei molto brutto! ". Il ragazzo in tribuna incassa la presa in giro e replica: " Sei il migliore ". Cristiano annuisce e risponde alzando il pollice. La risposta del campione portoghese non è però andata giù a molti suoi fan sui social.

Ronaldo, i social insorgono: "Cristiano, ma che risposta è?"

Il portoghese, con ogni probabilità, voleva scherzare e ironizzare con il tifoso-sosia ma sui social i commenti indirizzati all'ex Real Madrid e Juve non sono stati di certo positivi. Numerosi i follower che hanno infatti provato a immaginare cosa avesse potuto provare il tifoso, 'deriso' dal suo stesso idolo: "Sorriso forzato e dolore negli occhi", scrive un utente. "Il ragazzo è morto un po' dentro per essere stato definito molto brutto dal suo idolo", sottolinea un altro. Un follower ci va giù pesante: "Immaginate di idolatrare un calciatore così tanto da volare in Arabia Saudita, comprare un posto in prima fila, imitarlo nel look, indossare la sua maglia e parlargli durante il riscaldamento per poi sentirvi chiamare brutti davanti al mondo intero". Altri, invece, sono più diretti e lapidari: "Cristiano, scusa, ma che risposta è?".