Cuore Osimhen: ecco il bel gesto con un bambino bloccato da uno steward

Osimhen, tripletta e felpa regalata

Sempre più un idolo, Victor Osimhen in Turchia. Intento a uscire dallo stado, un bambino ha tentato di avvicinarsi al calciatore, ma è stato prontamente bloccato dalla sicurezza. Vedendo la scena, l'attaccante ha deciso di far avvicinare il tifoso che, in lacrima, gli ha chiesto... la felpa. Divertito, Osimhen ha acconsentito alla richiesta, regalando così un sogno al bambino mentre lui ha lasciato lo stadio in maglietta.