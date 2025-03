Il mondo del calcio serbo è in lutto per la morte di Radisa Ilic, ex portiere del Partizan Belgrado e della nazionale. Il 47enne è caduto dal balcone della sua abitazione, posta al quarto piano. Secondo i primi rilievi effettuati dalle autorità, Ilic si sarebbe tolto la vita. Stava vivendo un momento molto difficile: aveva perso recentemente il fratello, una tragedia che lo aveva sconvolto. Pochi anni prima era morto anche il padre. Ferite che non si erano rimarginate.