Kluivert ammette l'errore: "Pensavo che la Roma fosse la strada più veloce, e invece..."

Dall'ottima stagione con la maglia del Bournemouth alla nuova convocazione dell' Olanda per i quarti di finale di Nations League contro la Spagna di De La Fuente. Justin Kluivert è uno dei grandi protagonisti di questa edizione della Premier League , dove ha messo a referto finora ben 13 gol e 7 assist , confermando le sue qualità in uno dei top campionati europei. L'ex Roma , guardandosi indietro, non ha nascosto di avere qualche rimpianto, avendo sempre voluto giocare per il Barcellona , proprio come papà Patrick.

Kluivert ammette: "La Roma? Pensavo sarebbe stata la strada più veloce per arrivare al Barcellona"

Nel corso di un'intervista concessa al quotidiano olandese De Telegraaf, Justin Kluivert ha ripercorso le tappe della sua carriera e analizzato le scelte fatte dopo essere stato uno dei gioielli del settore giovanile dell'Ajax, società che ha lasciato dopo appena un anno in prima squadra: "Con il settore giovanile dell'Ajax vincevamo quasi sempre e io ero appena arrivato in prima squadra quando siamo arrivati ​​in finale di Europa League. Roma? Pensavo fosse la strada più veloce per arrivare a Barcellona, ​​- ha ammesso, pensando al suo sogno nel cassetto - ma ovviamente non è così semplice". Ora, il Bournemouth e la Premier League, dove sembra aver trovato la dimensione ideale e il suo ruolo preferito: "Si è rivelata una buona scelta - ha sottolineato -. Il mio allenatore, Andoni Iraola, pensava che non avrei dovuto giocare sulle fasce, ma alle spalle di una punta. E ho continuato a giocare lì. La cosa divertente è che anche il manager dell'Ajax, Marc Overmars, ha detto che avrei giocato come numero dieci. Le cose stanno andando bene al Bournemouth e ora voglio dimostrare il mio valore con la nazionale olandese".