Scontro in allenamento, dopo un mese muore il calciatore Guo Jiaxuan

Il calciatore cinese diciottenne Guo Jiaxuan è morto ieri, mercoledì 19 marzo, a Pechino come conseguenza di una lesione cerebrare subita un mese prima. Il 6 febbraio scorso, mentre era intento a giocare una partita amichevole tra il Beijin Gouan contro il RC Alcobendas, il giocatore classe 2006 è stato vittima di uno scontro di gioco. Nonostante i tempestivi soccorsi, dopo appena quattro ore era stata dichiarata la morte cerebrale. Per la scomparsa del giocatore è arrivato anche il messaggio di cordoglio del Bayern Monaco , società nella quale nel 2023 aveva visto Jiaxuan far parte della formazione World Squad, che offre ai migliori talenti di tutto il mondo di mettersi in mostra.

Guo Jiaxuan, la morte a un mese dall'incidente

6 febbraio 2025. Spagna. Nel corso di un'amichevole Guo Jiaxuan, diciottenne, si rende protagonista di uno scontro di gioco, nel quale subisce un colpo in testa, rimanendo incosciente. Tempestivi i soccorsi degli staff medici di entrambe le formazioni, in attesa dell'elicottero che lo ha condotto in ospedale. Lì, a quattro ore dallo scontro, è stato dichiarato morto celebralmente. Il 13 febbraio, Guo è stato portato in volo all'ospedale Tiantan di Pechino.

Le condoglianze del Bayern Monaco

Appresa la notizia, il Bayern Monaco ha immediatamente pubblicato un messaggio di condoglianze verso la famiglia del giocatore: "L'FC Bayern è in lutto per la scomparsa di Guo Jiaxuan, ex giocatore della World Squad, morto all'età di 18 anni in Cina. È deceduto a causa di un grave trauma cranico in seguito a un tragico incidente durante una partita di allenamento in Spagna il 6 febbraio. I pensieri del club sono rivolti alla sua famiglia e ai suoi amici. Il difensore centrale faceva parte della World Squad dell'FC Bayern nel 2023, che offre ai giocatori di talento di tutto il mondo la possibilità di mettersi in mostra nel calcio professionistico. Jiaxuan ha anche rappresentato la Cina a livello giovanile".