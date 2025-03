Huijsen si difende dall'assurda accusa in Spagna: "Non è colpa mia, mai fumato marijuana"

Tutto si sarebbe immaginato Dean Huijsen probabilmente, tranne di dover rispondere del suo aspetto e non delle sue prestazioni. Criticato in Serie A , nonostante i promettenti inizi con Juventus e Roma , volato in Premier League , destinaziona Bournemouth , il 19enne difensore ha anche dovuto incassare i fischi degli olandesi per aver scelto la Nazionale spagnola , ma ancora non si era confrontato con la 'follia social'. Lacuna colmata nelle scorse ore, quando intervistato dal content creator inglese PapaPincus , che svolge la sua attività parallela al calcio su TikTok, X e Instagam, si è ritrovato scoprire che molta gente sia convinta che faccia uso di Marijuana...

La reazione di Huijsen: "Non sono fatto!"

Ascoltata la domanda del conduttore, Huijsen non è riuscito a trattenere le risate, ma poi senza mostrarsi sorpreso, ha spiegato: "In pratica, per tutti quelli che guardano, vi dico che ho gli occhi assonnati. L'ho preso da mia madre. Mia madre ha gli occhi assonnati". E ancora risate. Poi, ripresa un minimo di serietà conclude: "Non sono sotto l'effetto di droghe. Mi dispiace, non ci è permesso usare marijuana; risulta positiva ai test antidoping . Non sono fatto! È così che sono nato. Non posso farci niente".