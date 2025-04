Messi, il bodyguard bandito dalla MLS: ecco perché

La guardia del corpo di Messi bandita dalla MLS

La scelta arriva dopo diversi episodi controversi, tra cui numerosi scontri con membri degli staff avversari. Cheuko, noto per seguire Messi ovunque e intervenire per proteggerlo da eventuali invasioni di campo da parte dei tifosi, non potrà più svolgere questo ruolo durante le partite.

Le reazione di Cheuko

Una decisione che Cheuko non ha preso molto bene: "Non vogliono che io sia in campo. Sono arrivato qui e ho iniziato a luglio 2023 e fino ad ora ci sono stati 16 invasori di campo... quindi c'è un vero problema e restare fuori dal campo non lo risolverà".