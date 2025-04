Coppa di Germania, lo Stoccarda batte il Lipsia e vola in finale

Stoccarda, una partenza sprint

Lo Stoccarda si impossessa del centrocampo sin dalle prime battute, il Lipsia fatica a organizzarsi, il cambio di allenatore con l’arrivo di Zsolt Low al posto di Marco Rose non agevola l’impegno della formazione ospite. In avvio Mittelstadt minaccia subito la porta avversaria, al 6’ Stiller sblocca il risultato con un tiro dal limite che si insacca all’incrocio dei pali: nulla da fare per Vandevoordt. La reazione del Lipsia non si fa attendere; Openda entra in area e batte a rete trovando l’intervento tempestivo di Nubel. L’attaccante belga torna a minacciare la porta avversaria con un rasoterra che Nubel toglie dall’angolino, poi Baku - con una conclusione dall’interno dell’area - sfiora ancora il pareggio.

Stoccarda, Lewelling ipoteca la finale

In avvio di ripresa lo Stoccarda torna a minacciare la porta di Vandevoordt trovando il raddoppio con Woltemade che con un violento diagonale nell’angolo infila la porta del Lipsia. Gli ospiti non si danno per vinti, e al 62’ riaprono la partita grazie al gol di Sesko che approfitta di un cross in area di Orban. A questo punto il Lipsia prende coraggio, Simons ci prova dalla distanza senza successo. Ma a un quarto d’ora dal termine i padroni di casa trovano il terzo gol con Lewelling che sugli sviluppi di un corner infila nuovamente la porta del Lipsia. Gli ospiti provano a rialzarsi, ma le ultime speranze si inflangono sulla traversa dopo la conclusione a colpo sicuro di Sesko. Nella finale di Monaco lo Stoccarda sfiderà l’Arminia Bielefeld, squadra di quarta divisione tedesca che ha avuto il merito - in semifinale - di eliminare il Bayer Leverkusen.