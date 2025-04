Coppa di Francia, si ferma il sogno del Cannes: il Reims vola in finale con il Psg

CANNES (FRANCIA) - Si interrompe in semifinale il sogno del Cannes . La squadra di quarta categoria, che aveva raggiunto il penultimo atto della Coppa di Francia, dopo aver eliminato nell'ordine Grenoble, Lorient e Guingamp, è stata sconfitta dal Reims , che si è imposto in trasferta con il risultato di 1-2, al termine di una sfida divertente ed equilibrata.

Il Reims sfiderà il Psg in finale

Gli uomini di Diawara sbloccano il risultato al 14' grazie ad Ibrahim, che insacca a porta vuota dopo una bella discesa di Diakhon. I padroni di casa non si scoraggiano e ad inizio ripresa trovano il gol del momentaneo pareggio con Ndoye, abile a girare in rete un cross di Goncalves. Ma sei minuti dopo (al 58'), Il Reims si riporta avanti: Ibrahim si invola sulla destra e mette un bel pallone al centro per Teuma (entrato da pochi minuti), che controlla e insacca. E' il gol che decide la partita e che permette al Reims di raggiungere la finale, dove affronterà il Psg, che ha eliminato nella prima semifinale il Dunkerque.