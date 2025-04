Incredibile Osimhen: capriole in campo mentre la polizia scorta il Galatasaray

Il Galatasaray si è qualificato in semifinale di Coppa di Turchia battendo 2-1 in trasferta il Fenerbahce . Nel finale si è scatenata una maxi rissa quando Buris Alper Yilmaz , giocatore della panchina del Galatasaray, è andato a sfidare da solo tutti i giocatori del Fenerbahce. Ne sono scaturiti attimi così concitati da rendere necessario l'intervento della polizia.

Osimhen, doppietta e capriole durante il finale teso di Fenerbahce-Galatasaray

Nel pieno del caos non è passato come Victor Osimhen, autore della doppietta decisiva per il Gala, ha eluso il robusto cordone di agenti delle forze dell'ordine, intenti a scortare i suoi compagni di squadra fuori dal campo: l'attaccante nigeriano si è cimentato in una serie di capriole volanti. Il video delle acrobazie del centravanti girato in prestito in Turchia dal Napoli è diventato virale.