Vinse la Champions con il Barcellona, battendo la Juve in finale: lo riconoscete? Ecco cosa fa adesso

Vi ricordate Jeremy Mathieu? Il difensore ex Valencia, Sporting Lisbona e Barcellona, maglia con la quale ha conquistato la Champions League (entrando nel finale) contro la Juventus? In dieci anni la sua vita è cambiata drasticamente. Oggi, infatti, il francese (cinque presenze con la sua nazionale), lavora come commesso nel reparto calcio di un negozio Intersport a Cabriès, tra Aix-En-Provence e Marsiglia.